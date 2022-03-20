В США указали на стратегические ошибки Вашингтона и НАТО по Украине

По его словам, пассивность и открытость действующего главы государства Джо Байдена стали ключевыми ошибками.

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил [в случае «вторжения» РФ], это было бы лучше для безопасности Украины и остального мира. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — считает политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину. Об этом председатель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что западным странам следовало бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи гражданам, а ООН — определиться и принять немедленные решения для скорейшего мира.

