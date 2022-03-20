В США указали на стратегические ошибки Вашингтона и НАТО по Украине
Американские власти и Североатлантический альянс допустили серьезную ошибку, когда заявляли незадолго до обострения ситуации вокруг Украины о невмешательстве Запада в ситуацию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление экс-советника президента США по нацбезопасности в администрации 45-го американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона.
По его словам, пассивность и открытость действующего главы государства Джо Байдена стали ключевыми ошибками.
«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил [в случае «вторжения» РФ], это было бы лучше для безопасности Украины и остального мира. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — считает политик.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину. Об этом председатель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что западным странам следовало бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи гражданам, а ООН — определиться и принять немедленные решения для скорейшего мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
- В Болгарии не будут продлевать контракт с «Газпромом»
- В США указали на стратегические ошибки Вашингтона и НАТО по Украине
- Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике
- В партии Зеленского заявили о вывозе в западные регионы Украины 50 предприятий
- Военнослужащие ДНР освободили 98 населенных пунктов
- Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента с 1 апреля
- Министр экономики ФРГ предупредил об отсутствии обеспечения газоснабжения на следующую зиму
- Джонсон выступил против нормализации отношений с Россией
- ФСБ России заявила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону пролива Босфор
- Медведев: Западные компании хотят вернуться, но бояться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru