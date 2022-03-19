Володин: США и НАТО должны прекратить военную помощь Украине

Володин отметил, что украинские националисты используют гражданское население как живой щит, пользуются оружием и боеприпасами из стран НАТО и сотрудничают с наемниками, завербованными в государствах Североатлантического альянса.

«Поэтому, когда [президент США Джо] Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной. Все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя», — считает Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что западным странам следовало бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи гражданам, а ООН — определиться и принять немедленные решения для скорейшего мира.

