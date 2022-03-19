Володин: США и НАТО должны прекратить военную помощь Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину. Об этом председатель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что украинские националисты используют гражданское население как живой щит, пользуются оружием и боеприпасами из стран НАТО и сотрудничают с наемниками, завербованными в государствах Североатлантического альянса.
«Поэтому, когда [президент США Джо] Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной. Все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя», — считает Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что западным странам следовало бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи гражданам, а ООН — определиться и принять немедленные решения для скорейшего мира.
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