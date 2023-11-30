В США умер экс-госсекретарь Генри Киссинджер

В Соединенных Штатах в возрасте 100 лет скончался бывший глава Госдепа Генри Киссинджер, сообщает Reuters.

Киссинджер заявил, что Украина не должна добиваться возвращения Крыма

Политика не стало 29 ноября. Он умер в своем доме в американском штате Коннектикут.

Ранее Киссинджер заявил, что США и Китай являются главными угрозами миру и существованию человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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