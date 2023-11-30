В США умер экс-госсекретарь Генри Киссинджер
30 ноября 202305:21
В Соединенных Штатах в возрасте 100 лет скончался бывший глава Госдепа Генри Киссинджер, сообщает Reuters.
Политика не стало 29 ноября. Он умер в своем доме в американском штате Коннектикут.
Ранее Киссинджер заявил, что США и Китай являются главными угрозами миру и существованию человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru