Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру

Он высказал опасения, что противостояние Вашингтона и Пекина может привести к вооруженному столкновению. Текущее положение дел Киссинджер сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной.

Бывший госсекретарь обратил внимание на отсутствие возможностей для политических уступок. Нарушение равновесия в отношениях США и Китая может иметь катастрофические последствия, предупредил он.

По его мнению, в случае военного конфликта остров Тайвань будет уничтожен. Мировая экономика лишится макропроцессоров, что приведет к сильнейшему мировому кризису, считает Киссинджер.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 16 мая заявил, что США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь, передает «Радиоточка НСН».

