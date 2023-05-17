Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру
США и Китай являются главными угрозами миру и существованию человечества, сказал в интервью журналу The Economist бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.
Он высказал опасения, что противостояние Вашингтона и Пекина может привести к вооруженному столкновению. Текущее положение дел Киссинджер сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной.
Бывший госсекретарь обратил внимание на отсутствие возможностей для политических уступок. Нарушение равновесия в отношениях США и Китая может иметь катастрофические последствия, предупредил он.
По его мнению, в случае военного конфликта остров Тайвань будет уничтожен. Мировая экономика лишится макропроцессоров, что приведет к сильнейшему мировому кризису, считает Киссинджер.
Шеф Пентагона Ллойд Остин 16 мая заявил, что США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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