В США траты на парки аттракционов равны бюджету на оборону

Аттракционы – это огромная индустрия с огромным количеством людей, необходимо обеспечивать их безопасность, отметил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов. 

В США траты на парки аттракционов равны бюджету на оборону, это сумасшедший бизнес, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

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«Это огромная индустрия с огромным количеством людей. В США индустрия аттракционов и парков развлечений по бюджету равна военному. Disney Parks по всему миру дают огромную прибыль. Это сумасшедший бизнес, затрагивающий огромные пласты населения. Статистика говорит, что ежегодно в России около тысячи детей погибают от ударов тяжелыми качелями и каруселями», - сказал Трунов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.

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ФОТО: РИА Новости
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