VK купила долю в билетном сервисе «Интикетс»
Компания VK приобрела 40% облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия «Интикетс», говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что сделка обеспечит VK возможность реализовывать развитие «Пушкинской карты», в том числе повысить эффективность программы. Также будет улучшена безопасность пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.
Отмечается, что в рамках Постановления Правительства РФ за VK закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной программы «Пушкинская карта».
В ноябре 2023 года газета «Коммерсант» сообщала о планах заключения сделки между VK и билетным сервисом Intickets.ru, также шли разговоры о покупке доли в «Кассир.ру». Сообщалось также, что к VK перейдут 100% Intickets.ru, и что сделку планируется закрыть до конца года. Стоимость Intickets в рамках сделки оценивалась в один миллиард рублей, «Кассир.ру» (вместе с Radario, Parter.ru и PMI) — в шесть миллиардов рублей.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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