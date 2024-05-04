VK купила долю в билетном сервисе «Интикетс»

В компании отметили, что сделка обеспечит VK возможность реализовывать развитие «Пушкинской карты», в том числе повысить эффективность программы. Также будет улучшена безопасность пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов.

Отмечается, что в рамках Постановления Правительства РФ за VK закреплена роль доверенной информационной системы в рамках молодежной программы «Пушкинская карта».

В ноябре 2023 года газета «Коммерсант» сообщала о планах заключения сделки между VK и билетным сервисом Intickets.ru, также шли разговоры о покупке доли в «Кассир.ру». Сообщалось также, что к VK перейдут 100% Intickets.ru, и что сделку планируется закрыть до конца года. Стоимость Intickets в рамках сделки оценивалась в один миллиард рублей, «Кассир.ру» (вместе с Radario, Parter.ru и PMI) — в шесть миллиардов рублей.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

