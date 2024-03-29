По его словам, «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту». Кирби отметил, что чиновники РФ хорошие продавцы навоза.

Кирби также указал, что США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Ранее стало известно, что в преддверии атаки Вашингтон предоставил Москве детальную информацию об угрозе в отношении больших собраний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

