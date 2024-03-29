В США сравнили российских чиновников с продавцами навоза из-за слов о теракте

Представитель администрации США Джон Кирби произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о чиновниках из России, которые не верят в причастность ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) к теракту в «Крокурс Сити Холле», сообщает РИА Новости.

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По его словам, «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту». Кирби отметил, что чиновники РФ хорошие продавцы навоза.

Кирби также указал, что США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Ранее стало известно, что в преддверии атаки Вашингтон предоставил Москве детальную информацию об угрозе в отношении больших собраний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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