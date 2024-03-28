Белый дом: США передали РФ детальную информацию о подготовке теракта

По его словам, США пытались помочь предотвратить теракт. В преддверии атаки Вашингтон предоставил Москве детальную информацию об угрозе в отношении больших собраний, сказал представитель американской администрации.

Кирби уточнил, что информация была передана 7 марта в 11:15 мск. На следующий день США опубликовали предупреждение и предостерегли американцев от посещения мероприятий в российской столице, сказал он.

«И это одно из многих предупреждений о различных угрозах, которые США передавали России с сентября 2023 года», - заявил представитель Белого дома.

Ранее Кирби сообщил, что у США нет планов оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе», напоминает «Радиоточка НСН».

