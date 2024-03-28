Белый дом: США передали РФ детальную информацию о подготовке теракта
Соединенные Штаты передали России «ясную и детальную» информацию об угрозе теракта в преддверии трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом на онлайн-брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США пытались помочь предотвратить теракт. В преддверии атаки Вашингтон предоставил Москве детальную информацию об угрозе в отношении больших собраний, сказал представитель американской администрации.
Кирби уточнил, что информация была передана 7 марта в 11:15 мск. На следующий день США опубликовали предупреждение и предостерегли американцев от посещения мероприятий в российской столице, сказал он.
«И это одно из многих предупреждений о различных угрозах, которые США передавали России с сентября 2023 года», - заявил представитель Белого дома.
Ранее Кирби сообщил, что у США нет планов оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru