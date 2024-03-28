Пентагон: РФ проигнорировала предупреждение о возможном теракте
Россия оставила без внимания данные спецслужб США о возможном теракте, утверждает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Представитель оборонного ведомства заявил, что США следуют принципу обязательного предупреждения. Вашингтон всегда делится информацией о подготовке терактов, сказал чиновник.
«[Вопрос о том,] почему они предпочли проигнорировать ее, следует адресовать им», - цитирует Райдера ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США якобы передали России «ясную и детальную» информацию об угрозе теракта перед нападением на «Крокус Сити Холл», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru