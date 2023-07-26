В США сообщили об отправке опытных украинских подразделений под Купянск

По данным издания, задача подразделений — укрепление оборонительных рубежей и отвоевание утраченных позиций.

Вместе с тем командиры ВСУ отмечают, что бои идут очень тяжело. Так, по словам одного из военачальников, если в начале боев в его роте было 160 человек, то сейчас остались лишь восемь.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два удара по 14-й украинской отдельной мехбригаде на Купянском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

