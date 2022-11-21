«Приспешники сатаны!»: В Москве хотят найти и наказать «палачей из Макеевки»

«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ…»

Резонансное видео с убийством пленных российских солдат появилось в интернете 18 ноября. В Минобороны РФ сообщили тогда, что украинские военные выстрелами в голову убили десятерых человек.

«Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия готова к международному расследованию этого инцидента, если будет надежда на его эффективность.

«Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», - пояснил Песков.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил действия украинских военных с фашистами.

«Не забудем, не простим… Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», - написал Володин в Telegram.

Он также возмутился молчанием Европы по поводу этих преступлений.

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», - подчеркнул спикер.

В Госдуме также пообещали рассмотреть 22 ноября заявление в связи с расстрелом российским военных.