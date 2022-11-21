«Приспешники сатаны!»: В Москве хотят найти и наказать «палачей из Макеевки»
Володин сравнил казнивших солдат с фашистами, Медведев напомнил о Ветхом Завете и «чистой каре для ублюдков», а Кадыров пообещал возмездие «выродкам».
Новая неделя началась с громких заявлений Кремля и Госдумы о мести за расстрел безоружных российских военнопленных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сама будет искать виновных, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал «не простить фашистов».
Между тем, американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров, шокировавших россиян.
«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ…»
Резонансное видео с убийством пленных российских солдат появилось в интернете 18 ноября. В Минобороны РФ сообщили тогда, что украинские военные выстрелами в голову убили десятерых человек.
«Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что Россия готова к международному расследованию этого инцидента, если будет надежда на его эффективность.
«Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен», - пояснил Песков.
Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил действия украинских военных с фашистами.
«Не забудем, не простим… Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», - написал Володин в Telegram.
Он также возмутился молчанием Европы по поводу этих преступлений.
«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», - подчеркнул спикер.
В Госдуме также пообещали рассмотреть 22 ноября заявление в связи с расстрелом российским военных.
В ОЖИДАНИИ «ЧИСТОЙ КАРЫ»
Тем временем ведущие американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом.
«Видеозаписи, …подлинность которых подтверждена The New York Times, предлагают редкий взгляд на один из многих ужасных моментов войны», – говорится в статье, опубликованной этим изданием 21 ноября.
Журналисты сравнили кадры расстрела со снимками со спутника и пришли к выводу, что видео сняли в Макеевке.
«Российские военные, судя по всему, лежали на земле безоружные, а руки их были вытянуты или находились за головой», - отметил медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар.
Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также указал местом казни город Макеевку на Донбассе.
«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», - возмутился Фадеев, пообещав отправить информацию об этом «по 2000 адресам – в том числе, в ООН и ОБСЕ».
Ну а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров по традиции высказались на эту тему более жестко.
«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», - написал в Telegram Дмитрий Анатольевич.
При этом он указал на известный с ветхозаветных времен принцип «жизнь за жизнь», отметив, что только смертная казнь является «чистой карой».
Ну а Рамзан Ахматович назвал убийц российских военных «выродками».
«Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность», - подчеркнул Кадыров, выразив уверенность, что возмездие не заставит себя долго ждать.
В начале прошлой неделе весь мир обошло фото британской Daily Mail из Херсона с людьми, привязанными к столбам после из города российских войск. Издание назвало их «коллаборационистами». А вскоре стало известно, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Глава Белгородской области пообещал «отрубить голову» за задержки при сдаче объектов
- Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
- СК проверит высказывания экс-игрока «Что? Где? Когда» Аскерова против ВС РФ
- Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022
- Корабль NASA Orion совершил облет Луны
- Газманов назвал Галкина* предателем
- Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО
- Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн страны на ЧМ-2022
- Путин заявил о необходимости развивать агроотрасль
- Дерипаска заявил об угрозе для России остаться на обочине истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru