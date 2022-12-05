В США республиканцы изучат «секретную сделку» с Саудовской Аравией о нефти
Республиканская партия в Палате представителей США приступила к расследованию «секретной сделки по увеличению добычи нефти» между Белым домом и Саудовской Аравией, следует из письма конгрессменов-республиканцев из комитета по надзору и реформам на имя госсекретаря США Энтони Блинкена.
Поводом для расследования стала информация в The New York Times. В статье говорилось, что чиновники американского внешнеполитического ведомства и Совета нацбезопасности Белого дома стремились заключить тайную сделку с Саудовской Аравией для увеличения добычи нефти ОПЕК+ перед промежуточными выборами в США в начале ноября. Несмотря на это в начале октября ОПЕК+ объявила о сокращении добычи, что негативно отразилось на рейтингах Демократической партии и главы государства Джо Байдена.
Ранее член комитета по надзору в Палате представителей, республиканец Джеймс Комер заявил, что ведомство собирается провести расследование сомнительных махинаций и заработков главы государства Джо Байдена и его семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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