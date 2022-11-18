В США намерены расследовать махинации Байдена и его семьи

Член комитета по надзору в Палате представителей, республиканец Джеймс Комер заявил, что ведомство собирается провести расследование сомнительных махинаций и заработков главы государства Джо Байдена и его семьи.

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По словам парламентария, расследование будет иметь приоритетный статус, так как Байден знал об участии членов его семьи в международных бизнес-схемах, но «врал американскому народу».

Речь идет о мошенничестве, коррупции, нарушении закона об иноагентах, участии в отмывании денег и создании угрозы нацбезопасности.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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