NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку
Вашингтон возмутился «октябрьским сюрпризом» Саудовской Аравии касательно сокращения странами ОПЕК+ добычи нефти. Об этом сообщила газета New York Times.
Издание со ссылкой на высокопоставленных лиц США отмечает, что во время ближневосточного турне американский президент Джо Байден и саудовский принц Мухаммед бен Салман заключили «секретную» нефтяную сделку по увеличению добычи черного золота, однако, Эр-Рияд «обманул» президента.
«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь», — говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что такой эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от Соединенных Штатов.
Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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