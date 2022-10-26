NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку

Издание со ссылкой на высокопоставленных лиц США отмечает, что во время ближневосточного турне американский президент Джо Байден и саудовский принц Мухаммед бен Салман заключили «секретную» нефтяную сделку по увеличению добычи черного золота, однако, Эр-Рияд «обманул» президента.

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь», — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что такой эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от Соединенных Штатов.

Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

