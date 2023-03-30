В США рассказали о четырех кибермиссиях в поддержку Украины

До начала спецоперации России на Украине США провели четыре кибермиссии в поддержку Украины. Об этом заявил глава Киберкомандования Вооруженных сил США Пол Накасоне, сообщило агентство ТАСС.

Глава агентства кибербезопасности США считает Россию одной из главных угроз

По его словам, их удалось осуществить с 2018 года до весны 2022 года. Накасоне назвал их операциями «передовой охоты».

В то время Вашингтон начал искать способы, как сделать выборы безопасными, отметил Накасоне. Один из капитанов посоветовал по запросу других стран отправлять в них до десяти военнослужащих с целью «охоты в сетях» и обмена информацией.

По словам главы Киберкомандования ВС США, всего было проведено 47 миссий в 22 государствах в 70 сетях. Он добавил, что одна из операций была выполнена за 70 дней до начала спецоперации.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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