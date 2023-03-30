В США рассказали о четырех кибермиссиях в поддержку Украины
До начала спецоперации России на Украине США провели четыре кибермиссии в поддержку Украины. Об этом заявил глава Киберкомандования Вооруженных сил США Пол Накасоне, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, их удалось осуществить с 2018 года до весны 2022 года. Накасоне назвал их операциями «передовой охоты».
В то время Вашингтон начал искать способы, как сделать выборы безопасными, отметил Накасоне. Один из капитанов посоветовал по запросу других стран отправлять в них до десяти военнослужащих с целью «охоты в сетях» и обмена информацией.
По словам главы Киберкомандования ВС США, всего было проведено 47 миссий в 22 государствах в 70 сетях. Он добавил, что одна из операций была выполнена за 70 дней до начала спецоперации.
Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта
- Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству
- Актера Станислава Садальского госпитализировали
- Макрон потребовал сократить во Франции потребление воды
- СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских
- В Москве задержали блогера Стасика Кудрявого из-за видео с осквернением иконы
- Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена
- В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков в сети
- Дюков: цель РФС – возвращение в УЕФА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru