В США рассказали о четырех кибермиссиях в поддержку Украины

По его словам, их удалось осуществить с 2018 года до весны 2022 года. Накасоне назвал их операциями «передовой охоты».

В то время Вашингтон начал искать способы, как сделать выборы безопасными, отметил Накасоне. Один из капитанов посоветовал по запросу других стран отправлять в них до десяти военнослужащих с целью «охоты в сетях» и обмена информацией.

По словам главы Киберкомандования ВС США, всего было проведено 47 миссий в 22 государствах в 70 сетях. Он добавил, что одна из операций была выполнена за 70 дней до начала спецоперации.

Ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций.

