Глава агентства кибербезопасности США считает Россию одной из главных угроз

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли считает самой большой угрозой в киберпространстве Китай, а также Россию, Иран и КНДР.

Она подчеркнула, что основная угроза – это КНР и США «очень обеспокоены с точки зрения способности удержать нашу критическую инфраструктуру». Об этом Истерли заявила на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает РИА Новости.