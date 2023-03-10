Глава агентства кибербезопасности США считает Россию одной из главных угроз
Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли считает самой большой угрозой в киберпространстве Китай, а также Россию, Иран и КНДР.
Она подчеркнула, что основная угроза – это КНР и США «очень обеспокоены с точки зрения способности удержать нашу критическую инфраструктуру». Об этом Истерли заявила на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает РИА Новости.
По словам Истерли, США не зафиксировали значительных атак на свою киберинфраструктуру со стороны России. Она считает, что Россия расценивала кибератаки на США как повод для эскалации отношений с Вашингтоном.
Разведка Соединенных Штатов ранее в ежегодном докладе назвала Россию крупнейшей угрозой для кибербезопасности страны. В документе сказано, что Россия совершенствует возможности для кибершпионажа и атак на объекты критической инфраструктуры, также Москва занимается «операциями влияния», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- СМИ: Жителя Приамурья задержали за передачу данных о ядерном вооружении
- Глава офиса Зеленского: Киев выступает за бессрочное продление зерновой сделки
- Глава агентства кибербезопасности США считает Россию одной из главных угроз
- СМИ: В России возобновили выдачу биометрических загранпаспортов
- Аксенов: Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану
- Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
- В Москве толкнувшего подростка под поезд метро мужчину обвинили в покушении на убийство
- СМИ: Украина получила первую систему Patriot
- Захарова отреагировала на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар»
- В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru