Глава агентства кибербезопасности США считает Россию одной из главных угроз

Глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли считает самой большой угрозой в киберпространстве Китай, а также Россию, Иран и КНДР.

Она подчеркнула, что основная угроза – это КНР и США «очень обеспокоены с точки зрения способности удержать нашу критическую инфраструктуру». Об этом Истерли заявила на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает РИА Новости.

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По словам Истерли, США не зафиксировали значительных атак на свою киберинфраструктуру со стороны России. Она считает, что Россия расценивала кибератаки на США как повод для эскалации отношений с Вашингтоном.

Разведка Соединенных Штатов ранее в ежегодном докладе назвала Россию крупнейшей угрозой для кибербезопасности страны. В документе сказано, что Россия совершенствует возможности для кибершпионажа и атак на объекты критической инфраструктуры, также Москва занимается «операциями влияния», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьСША
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