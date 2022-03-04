В США рассказали, когда отменят антироссийские санкции

Новые ограничительные меры Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения Москвой специальной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.

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«Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование"», сказала дипломат.

По её мнению, российское руководство фактически «отрицает само право Украины на существование».

Тем временем, американские власти ввели ограничительные меры в отношении 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Это стало ответом на спецоперацию Москвы на Украине.

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ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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