В США рассказали, когда отменят антироссийские санкции

«Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование"», сказала дипломат.

По её мнению, российское руководство фактически «отрицает само право Украины на существование».

Тем временем, американские власти ввели ограничительные меры в отношении 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Это стало ответом на спецоперацию Москвы на Украине.

