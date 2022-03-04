Вашингтон ввел новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов

Это стало ответом на спецоперацию Москвы на Украине. Санкции затронут, в частности, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, бизнесмена Евгения Пригожина, миллиардера и основателя USM Алишера Усманова, главу «Транснефти» Николая Токарева, а также предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Также в санкционные списки попал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкции подразумевают «запрет на выдачу виз российским олигархам, членам их семей и их близким соратникам».

Напомним, власти Великобритании объявили о санкциях против миллиардера Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова.

