Сеул добился исключения своих фирм из санкций США против экспорта в РФ

При этом экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран.

Экспортные санкции США против технологического сектора РФ на встрече в Вашингтоне обсудили южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс. По словам американской стороны, экспортные ограничения Сеула против Москвы соответствуют мерам международного сообщества, при этом Вашингтон согласился добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта.

Как сообщалось ранее, санкции против России, к которым присоединилась Южная Корея, не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Решение связано с тем, что смартфоны, автомобили и бытовая техника предназначены для массового потребителя.

