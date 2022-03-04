Сеул добился исключения своих фирм из санкций США против экспорта в РФ
Южная Корея добилась от США права для своих компаний не обращаться за лицензией к американским властям при экспорте технологической продукции в Россию, следует из сообщения южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.
При этом экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран.
Экспортные санкции США против технологического сектора РФ на встрече в Вашингтоне обсудили южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс. По словам американской стороны, экспортные ограничения Сеула против Москвы соответствуют мерам международного сообщества, при этом Вашингтон согласился добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта.
Как сообщалось ранее, санкции против России, к которым присоединилась Южная Корея, не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Решение связано с тем, что смартфоны, автомобили и бытовая техника предназначены для массового потребителя.
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