В США рассекретили доклад об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности США опубликовал первый отчёт об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года.

В докладе от 2 мая 1986 года на имя главы Госдепа США Джорджа Шульца ставится под сомнение официально объявленное число погибших в первые дни аварии, пишет Утро.ру.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», — писал в докладе ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, обосновывая это тем, что на реакторе РБМК-1000 в сутки работало до 135 человек, сообщает Ura.ru.

Как отмечает RT, американская сторона делала свои выводы на основании кадров масштабных разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

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Ранее в сети появился трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ. Ролик был размещен на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. В частности, в трейлере делается намек на то, что к трагедии в Чернобыле имели отношение американские спецслужбы. В эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров признался, что не верит в успех российского сериала, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.

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