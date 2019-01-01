Кинокритик: Наш сериал «Чернобыль» станет ответом злобным империалистам

Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что не верит в успех российского ответа мини-сериалу HBO.

В сети появился трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ. Ролик был размещен на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. За это время пользователи поставили трейлеру более четырех тысяч дизлайков.

Разделил общее настроение и кинокритик Давид Шнейдеров. В эфире НСН он признался, что не верит в успех российского сериала, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.

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«Сериал про Чернобыль, безусловно, не появился бы, если HBO не сделало свой сериал. Я при всем моем хорошем отношению к Игорю Петренко, не верю в сериал “Чернобыль”. Тем более то, что я читал в синопсисе, с появлением агентов ЦРУ — это какая-то ахинея. Но это наш ответ, мы отвечаем злобным империалистам на их поганые инсинуации», — сказал кинокритик.

Напомним, что первый эпизод американского мини-сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Его создателем стали американский канал HBO и британская телесеть Sky. Пятисерийный проект рассказывает о взрыве, который произошёл 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сериал об одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. В частности, «Чернобыль» по популярности обогнал даже «Игру престолов».

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ФОТО: pixabay.com
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