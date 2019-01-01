Кинокритик: Наш сериал «Чернобыль» станет ответом злобным империалистам

В сети появился трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ. Ролик был размещен на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. За это время пользователи поставили трейлеру более четырех тысяч дизлайков.

Разделил общее настроение и кинокритик Давид Шнейдеров. В эфире НСН он признался, что не верит в успех российского сериала, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.