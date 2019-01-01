В «Росатоме» рассказали о шансах повторения чернобыльской катастрофы

Россияне перестали бояться катастрофы, подобной Чернобыльской. В 2000 году этот показатель составлял 69%, сообщается на сайте «Левада-центра». Сегодня число людей, опасающихся возможных последствий в работе атомных реакторов, снизилось до 30%. С 2001 года постоянно снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Также за последние три года на 17% стало больше тех, кто считает такой сюжет маловероятным.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в эфире НСН рассказал, что обеспечению безопасной работы атомных реакторов уделяется колоссальное внимание.

«Прошло 33 года с момента чернобыльской катастрофы, ставшей одной из самых больших трагедий на техногенном пространстве. Тогда технология развития мощности станций опережала развитие систем безопасности. После Чернобыля, а это был огромный удар по атомной энергетике всего мира, произошли крупные изменения в ряде ведущих стран, сразу начались очень серьезные проработки по реализации технического обеспечения безопасности, то есть барьеры безопасности. Тревога людей за обеспечением работы станций была реальной. Обучение подготовки персонала тоже был кардинально пересмотрен. Появился даже институт безопасного развития атомной энергетики, который принадлежит РАН. Людям стало понятно, что это очень серьезная и потенциально опасная отрасль, поэтому надо было все сделать, чтобы не допустить потери управления работой реактора, как это произошло в Чернобыле», - отметил он.