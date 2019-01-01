В «Росатоме» рассказали о шансах повторения чернобыльской катастрофы
Член общественного совета госкорпорации в эфире НСН заявил, что после Чернобыльской аварии проведена серьезная работа, исключающая повторение подобной трагедии.
Россияне перестали бояться катастрофы, подобной Чернобыльской. В 2000 году этот показатель составлял 69%, сообщается на сайте «Левада-центра». Сегодня число людей, опасающихся возможных последствий в работе атомных реакторов, снизилось до 30%. С 2001 года постоянно снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Также за последние три года на 17% стало больше тех, кто считает такой сюжет маловероятным.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в эфире НСН рассказал, что обеспечению безопасной работы атомных реакторов уделяется колоссальное внимание.
«Прошло 33 года с момента чернобыльской катастрофы, ставшей одной из самых больших трагедий на техногенном пространстве. Тогда технология развития мощности станций опережала развитие систем безопасности. После Чернобыля, а это был огромный удар по атомной энергетике всего мира, произошли крупные изменения в ряде ведущих стран, сразу начались очень серьезные проработки по реализации технического обеспечения безопасности, то есть барьеры безопасности. Тревога людей за обеспечением работы станций была реальной. Обучение подготовки персонала тоже был кардинально пересмотрен. Появился даже институт безопасного развития атомной энергетики, который принадлежит РАН. Людям стало понятно, что это очень серьезная и потенциально опасная отрасль, поэтому надо было все сделать, чтобы не допустить потери управления работой реактора, как это произошло в Чернобыле», - отметил он.
Собеседник НСН признал, что за давностью лет то страшное событие стирается из памяти россиян, многие из которых уже не видят опасности в работе атомных станций. Вместе с тем эксперт напомнил об отсутствии аварий в отрасли, что также позволяет населению меньше волноваться о возможных рисках.
«Эта работа продолжалась на протяжении 30 лет в России. Благодаря этому сегодняшняя работа атомных станций уже невозможна без обеспечения безопасности в должной мере. Тяжелые аварии, можно, считать, в России минимизированы до очень малой величины. Есть понятие риска - 10 в минус шестой степени. То есть на миллион реакторов одна тяжелая авария – это небольшой процент. Постепенно, конечно, играет роль отдаленность этого события – оно стирается из голов людей, происходят другие события, и то происшествие забывается. 33 года безаварийной работы российских атомных станций тоже принесли определенную уверенность у населения. Люди уверены, что здесь приняты все необходимые меры для того, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась», - заверил он.
Социологи отмечают, что события 1986 года выпали из сознания россиян и повестки государства. Проблематизация катастрофы постепенно стирается, происходит переоценка роли советских властей из-за роста ностальгии по СССР в обществе. Молодое поколение не было свидетелем аварии, и благодаря сериалам, играм трагедия романтизируется.
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