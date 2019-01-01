Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей

Сериал HBO «Чернобыль» о событиях 1986 года вышел в мае 2019 года и по рейтингам обошел «Игру престолов». Особенно большой резонанс сериал вызвал в России.

Вскоре после выхода американского сериала телеканал НТВ анонсировал свою версию «Чернобыля»: по сюжету офицер КГБ будет ловить в Чернобыле американского шпиона.

Ранее режиссер Юрий Грымов в комментарии для НСН похвалил американский «Чернобыль» и посетовал, что в России снимают только «попсу про войну».

