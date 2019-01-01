Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей

Трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ, ненадолго появился на YouTube, сообщает Ura.ru.

Ролик появился на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. За это время пользователи поставили трейлеру более четырех тысяч дизлайков.

Сериал HBO «Чернобыль» о событиях 1986 года вышел в мае 2019 года и по рейтингам обошел «Игру престолов». Особенно большой резонанс сериал вызвал в России.

Вскоре после выхода американского сериала телеканал НТВ анонсировал свою версию «Чернобыля»: по сюжету офицер КГБ будет ловить в Чернобыле американского шпиона.

Ранее режиссер Юрий Грымов в комментарии для НСН похвалил американский «Чернобыль» и посетовал, что в России снимают только «попсу про войну».

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ФОТО: Кадр из сериала "Чернобыль"
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