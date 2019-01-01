Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей
Трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ, ненадолго появился на YouTube, сообщает Ura.ru.
Ролик появился на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. За это время пользователи поставили трейлеру более четырех тысяч дизлайков.
Сериал HBO «Чернобыль» о событиях 1986 года вышел в мае 2019 года и по рейтингам обошел «Игру престолов». Особенно большой резонанс сериал вызвал в России.
Вскоре после выхода американского сериала телеканал НТВ анонсировал свою версию «Чернобыля»: по сюжету офицер КГБ будет ловить в Чернобыле американского шпиона.
Ранее режиссер Юрий Грымов в комментарии для НСН похвалил американский «Чернобыль» и посетовал, что в России снимают только «попсу про войну».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Крыму ответили штабу Зеленского на идею о «национальной автономии»
- МиГ-29 пропал во время полета над Каспийским морем
- Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей
- Народ нищает, влезает в долги и мечтает о нормальной зарплате
- Мировые новости на завтрак: Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке из-за протестов