В США раскритиковали сенатора за требование передать истребители F-16 Украине
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал сенатора США Линдси Грэма, который потребовал передать Украине истребители F-16.
Карлсон назвал сенатора самым «агрессивно настроенным» либеральным республиканцем в палате конгресса, подчеркнув, что Грэм сосредоточен на украинских границах больше, чем на рубежах Соединенных Штатов.
«Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор», — указал ведущий.
По мнению Карлсона, предоставление Киеву боевых самолетов продемонстрировало бы прямую вовлеченность США в конфликт, и подобные действия могли бы спровоцировать обмен ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет передавать Киеву истребители F-16. В Белом доме пояснили, что Соединенные Штаты уже передают Украине большие объемы вооружений.
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