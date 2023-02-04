В США раскритиковали сенатора за требование передать истребители F-16 Украине

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал сенатора США Линдси Грэма, который потребовал передать Украине истребители F-16.

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Карлсон назвал сенатора самым «агрессивно настроенным» либеральным республиканцем в палате конгресса, подчеркнув, что Грэм сосредоточен на украинских границах больше, чем на рубежах Соединенных Штатов.

«Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор», — указал ведущий.

По мнению Карлсона, предоставление Киеву боевых самолетов продемонстрировало бы прямую вовлеченность США в конфликт, и подобные действия могли бы спровоцировать обмен ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет передавать Киеву истребители F-16. В Белом доме пояснили, что Соединенные Штаты уже передают Украине большие объемы вооружений.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаСенаторыСША
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