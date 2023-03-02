В США призвали послать американцев в зону спецоперации
В США политик Деррик Эванс потребовал в Twitter отправить на Украину американцев, которые проголосовали за финансовую помощь бывшей советской республике.
По его словам, это очень хорошая мера воздействия для тех, кто проголосовал за отправку денег на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтону следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева.
На это отреагировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины
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