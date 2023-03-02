В США призвали послать американцев в зону спецоперации

В США политик Деррик Эванс потребовал в Twitter отправить на Украину американцев, которые проголосовали за финансовую помощь бывшей советской республике.

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По его словам, это очень хорошая мера воздействия для тех, кто проголосовал за отправку денег на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтону следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева.

На это отреагировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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