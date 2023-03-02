В Конгрессе заявили о нежелании американцев умирать за Украину
В Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Так она ответила на слова украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого, Вашингтону следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева. По его словам, американцы будут умирать на Украине.
Как напомнила Грин, Украина даже не является членом Североатлантического альянса, поэтому она не представляет, зачем американцам нужно защищать Зеленского.
Ранее сообщалось, что Украина пытается организовать телефонный разговор Владимира Зеленского и спикера палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти.
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