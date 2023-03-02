В Конгрессе заявили о нежелании американцев умирать за Украину

Так она ответила на слова украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого, Вашингтону следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева. По его словам, американцы будут умирать на Украине.

Как напомнила Грин, Украина даже не является членом Североатлантического альянса, поэтому она не представляет, зачем американцам нужно защищать Зеленского.

Ранее сообщалось, что Украина пытается организовать телефонный разговор Владимира Зеленского и спикера палаты представителей США, республиканца Кевина Маккарти.

