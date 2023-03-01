СМИ: Зеленский в ужасе из-за сообщений о скором разгроме ВСУ в Артемовске

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин усиливает давление на Артемовск, а Зеленский признает, что удерживать город под своим контролем становится все труднее.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей.

