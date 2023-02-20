Кулеба: Украина не просила о размещении иностранного воинского контингента

По словам главы внешнеполитического ведомства, таких запросов от Киева никогда не поступало. Об этом Кулеба сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре прошлого года заявила, что в рядах ВСУ воюют более 8 тысяч наемников из 60 стран, в том числе США, Великобритании, Канады и Польши. Более 3 тысяч иностранцев на тот момент уже были убиты, уточнила она.

В годовщину начала специальной операции России на Украине произойдут «великие события», заявил ранее Кулеба. Он анонсировал новые решения Запада по антироссийским санкциям и поставкам оружия для ВСУ, передает НСН.

