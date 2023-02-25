СМИ: Американский наемник раскрыл срок жизни военного ВСУ у Артемовска

Украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов, считает бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер. Об этом пишет Newsweek.

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Американский военный участвует в боях в зоне СВО на стороне Украины.

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», — рассказал изданию американский наемник.

Оффенбекер назвал бои за Артемовск «мясорубкой» и высказал сомнения в способности ВСУ удержать контроль над городом, отмечает Газета.ru.

Ранее британская газета Times сообщила, что украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск (Бахмут). Чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, пишет издание.



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ФОТО: скриншот видео
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