Она признала провал антироссийских санкций со стороны Вашингтона, призвав больше не отправлять деньги Украине. Конгрессвумен напомнила, что американские власти отправил Киеву 113 млрд долларов. «Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — отметила законодатель.

Как стало известно ранее, несмотря на все попытки западных стран обрушить российскую экономику и продолжающуюся спецоперацию, Москва за последний год серьезно разбогатела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

