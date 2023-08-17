В США признали полный провал антироссийских санкций

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин отреагировала в социальной сети Х на доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния России.

Компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР

Она признала провал антироссийских санкций со стороны Вашингтона, призвав больше не отправлять деньги Украине. Конгрессвумен напомнила, что американские власти отправил Киеву 113 млрд долларов. «Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — отметила законодатель.

Как стало известно ранее, несмотря на все попытки западных стран обрушить российскую экономику и продолжающуюся спецоперацию, Москва за последний год серьезно разбогатела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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