Российские граждане улучшили свое благосостояние на сотни миллиардов долларов. Россия заработала к своим активам 600 миллиардов долларов, тогда как США потеряли 5,9 триллиона долларов. Аналогичная ситуация наблюдается в Евросоюзе и Канаде.

США не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

