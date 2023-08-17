СМИ: Россия заработала 600 млрд долларов, а Запад потерял триллионы
Несмотря на все попытки западных стран обрушить российскую экономику и продолжающуюся спецоперацию, Москва за последний год серьезно разбогатела, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Business Insider.
Российские граждане улучшили свое благосостояние на сотни миллиардов долларов. Россия заработала к своим активам 600 миллиардов долларов, тогда как США потеряли 5,9 триллиона долларов. Аналогичная ситуация наблюдается в Евросоюзе и Канаде.
США не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru