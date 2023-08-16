Компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР

Минфин США объявил о вводе санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии за их связи с КНДР, сообщает пресс-служба американского ведомства.

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