По его словам, заявленное Вашингтоном сплочение всего мира против Москвы оказалось мифом. Так, в марте общественная поддержка роли Соединенных Штатов в украинских событиях составляла более 60%. Согласно исследованию AP-NORC от 16 мая, показатель упал до 45%.

Также разрушается мысль о том, что введенные западными странами ограничения вскоре поставят российскую экономику на колени. Молоуни говорит об обратном эффекте: «санкции наносят куда больший ущерб западной экономике, чем российской».

Эксперт заявил о полнейшей несостоятельность основополагающего мифа о том, что США сплотили весь мир против России. Отмечается, что из 195 стран мира только 65 согласились присоединиться к американским санкциям.

США утратили поддержку большинства стран в мире, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, о потере Вашингтоном поддержки свидетельствуют последние голосования в ООН, в ходе которых против позиции Соединенных Штатов выступали страны, представляющие большую часть населения планеты.

