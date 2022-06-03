В США признали, что «изолировать» Россию не удалось
Попытки американских властей «изолировать» Россию из-за спецоперации на Украине провалились, сообщил изданию The Hill доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни.
По его словам, заявленное Вашингтоном сплочение всего мира против Москвы оказалось мифом. Так, в марте общественная поддержка роли Соединенных Штатов в украинских событиях составляла более 60%. Согласно исследованию AP-NORC от 16 мая, показатель упал до 45%.
Также разрушается мысль о том, что введенные западными странами ограничения вскоре поставят российскую экономику на колени. Молоуни говорит об обратном эффекте: «санкции наносят куда больший ущерб западной экономике, чем российской».
Эксперт заявил о полнейшей несостоятельность основополагающего мифа о том, что США сплотили весь мир против России. Отмечается, что из 195 стран мира только 65 согласились присоединиться к американским санкциям.
США утратили поддержку большинства стран в мире, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, о потере Вашингтоном поддержки свидетельствуют последние голосования в ООН, в ходе которых против позиции Соединенных Штатов выступали страны, представляющие большую часть населения планеты.
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