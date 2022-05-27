Володин: США утратили поддержку большинства в мире

США утратили поддержку большинства стран в мире, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Спикер Думы отметил, что о потере Вашингтоном поддержки свидетельствуют последние голосования в ООН, в ходе которых против позиции Соединенных Штатов выступали страны, представляющие большую часть населения планеты.

По словам Володина, сейчас за решениями, которые ООН принимает большинством голосов, в реальности стоит меньшинство, пишет «Свободная пресса». В связи с этим США хотят реформировать международную организацию, чтобы сохранить изжившую себя «однополярную модель», отмечает РИА ФАН.

«В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились», — резюмировал политик.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СШАВячеслав Володин
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