В США предложили запретить импорт китайских и российских автозапчастей
В США Министерство торговли предложило запретить импорт и продажу китайского и российского оборудования, а также программного обеспечения для некоторых автомобилей, сообщает Bloomberg.
Такие меры направлены на защиту машин, которые осуществляют обмен данными через Wi-Fi, Bluetooth, сотовую или спутниковую связь. Вашингтон считает, что такие технологии подвержены риску иностранного вмешательства, которое может привести к сбоям и саботажу. Министерство отметило, что речь идет исключительно о национальной безопасности.
Противник, имеющий доступ к информации с камер, микрофонов и GPS-навигаторов в автомобилях, может представлять «серьезную опасность» для США.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов сотрудничество с Пекином и Москвой в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru