Трамп: США будет выгодно сотрудничать в бизнесе с Россией и Китаем
18 сентября 202405:35
Для Соединенных Штатов сотрудничество с Пекином и Москвой в сфере бизнеса будет выгодным в свете их территориальных размеров и природных богатств, сообщил на предвыборном мероприятии кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.
По его словам, у России «так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы».
Ранее политик заявил, что Россия и Китай обогнали США в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru