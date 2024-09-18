Трамп: США будет выгодно сотрудничать в бизнесе с Россией и Китаем

По его словам, у России «так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США … мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы».

Ранее политик заявил, что Россия и Китай обогнали США в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

