СМИ: В США растет тревога из-за связей России, КНР и Ирана
Соединенные Штаты и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой Россия, Китай, Иран и КНДР углубляют взаимодействие, чтобы бросить вызов американскому доминированию, сообщает Bloomberg.
Это происходит, несмотря на угрозу одних из самых масштабных санкций. Как заявили бывший постпред Кении при ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани, влияние США ослабевает, это происходит быстрыми темпами.
По его словам, сегодня в Африке Китай и Россия усиливают свое влияние. Кроме того, Вашингтон не способен уговорить Израиль заключить соглашение с ХАМАС о прекращении огня.
Также коалиция во главе с США не смогла решить проблему с йеменскими хуситами, которые атакуют суда в Красном море.
Ранее хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru