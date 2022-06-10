В США предложили создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

Необходимо создать коалицию стран, вводящих ограничительные меры против России из-за спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.

Небензя: экспорт зерна из РФ возможен после снятия санкций на страхование и финоперации

По её словам, создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе.

Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

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