В США предложили создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран

По её словам, создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе.

Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

