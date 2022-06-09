Небензя: экспорт зерна из РФ возможен после снятия санкций на страхование и финоперации

Небензя отметил, что без преодоления этих ограничений экспорт российских удобрений и зерна не будет возможен.

Ранее, 5 июня, Всемирная продовольственная организация при ООН сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание.