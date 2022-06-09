Небензя: экспорт зерна из РФ возможен после снятия санкций на страхование и финоперации

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения за рубеж, но только после снятия ограничений на их страхование и финансовые операции для их оплаты. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Би-би-си.

В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно

Небензя отметил, что без преодоления этих ограничений экспорт российских удобрений и зерна не будет возможен.

Ранее, 5 июня, Всемирная продовольственная организация при ООН сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноКризисВасилий Небензя
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры