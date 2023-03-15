В США предложили отказаться от российских реакторов
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм предложила отказаться от импорта ядерных реакторов из России, сообщает The Hill.
Причиной возможного отказа политик назвала пренебрежительное отношение России к ядерной безопасности, и миру грозит ядерная катастрофа из-за специальной военной операции. Она напомнила, что на территории Украины находится Запорожская атомная электростанция, перешедшая контроль практически с начала боевых действий.
Грэнхолм предложила отказаться от закупок в пользу «более авторитетных и ответственных» поставщиков.
Ранее глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru