В США предложили отказаться от российских реакторов

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм предложила отказаться от импорта ядерных реакторов из России, сообщает The Hill.

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Причиной возможного отказа политик назвала пренебрежительное отношение России к ядерной безопасности, и миру грозит ядерная катастрофа из-за специальной военной операции. Она напомнила, что на территории Украины находится Запорожская атомная электростанция, перешедшая контроль практически с начала боевых действий.

Грэнхолм предложила отказаться от закупок в пользу «более авторитетных и ответственных» поставщиков.

Ранее глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РосатомЭнергетика
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