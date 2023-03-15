В США предложили отказаться от российских реакторов

Причиной возможного отказа политик назвала пренебрежительное отношение России к ядерной безопасности, и миру грозит ядерная катастрофа из-за специальной военной операции. Она напомнила, что на территории Украины находится Запорожская атомная электростанция, перешедшая контроль практически с начала боевых действий.

Грэнхолм предложила отказаться от закупок в пользу «более авторитетных и ответственных» поставщиков.

Ранее глава МАГАТЭ назвал нестабильной ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

