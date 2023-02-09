Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и нестабильной. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит «Страна Росатом».

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Он отметил, что очередная ротация персонала международного агентства на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и «сильных взрывов».

Ранее в Telegram-канале госкорпорации «Росатом» сообщалось, что Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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