Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной

Он отметил, что очередная ротация персонала международного агентства на ЗАЭС не состоялась из-за ситуации в регионе и «сильных взрывов».

Ранее в Telegram-канале госкорпорации «Росатом» сообщалось, что Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, отмечает НСН.

