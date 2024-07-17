Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО после распада СССР

По его словам, такой сценарий был вполне вероятен. Он указал, что после распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. Политик указал, что Россию бы в любом случае не приняли в НАТО.

Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

