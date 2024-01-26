Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, свидетельствует рассекреченная американским Архивом национальной безопасности стенограмма.
Главы двух государств обсуждали эту тему на ужине в Ново-Огарево. Ельцин призывал создать «своего рода картель» с США, Россией и странами Европы, который «будет способствовать укреплению международной безопасности». По мнению бывшего лидера страны, за РФ должны были последовать другие государства Центральной и Восточной Европы.
Отмечается, что Клинтон ответил на это сдержанно, затронув тему «величия России», но не говоря об идее создания объединения стран или членства Москвы в Североатлантическом альянсе. Также лидер США заявлял коллеге об «уникальной возможности», которая откроется для Москвы и Вашингтона при соблюдении намеченного курса в отношениях.
В итоге следующими к НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия в 1999 году, отмечает телеканал «360».
Ранее Билл Клинтон рассказывал, что неоднократно предлагал Борису Ельцину и его преемнику, действующему президенту России Владимиру Путину вступить в НАТО, напоминает Ura.ru.
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