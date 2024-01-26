Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении

Главы двух государств обсуждали эту тему на ужине в Ново-Огарево. Ельцин призывал создать «своего рода картель» с США, Россией и странами Европы, который «будет способствовать укреплению международной безопасности». По мнению бывшего лидера страны, за РФ должны были последовать другие государства Центральной и Восточной Европы.

Отмечается, что Клинтон ответил на это сдержанно, затронув тему «величия России», но не говоря об идее создания объединения стран или членства Москвы в Североатлантическом альянсе. Также лидер США заявлял коллеге об «уникальной возможности», которая откроется для Москвы и Вашингтона при соблюдении намеченного курса в отношениях.

В итоге следующими к НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия в 1999 году, отмечает телеканал «360».

Ранее Билл Клинтон рассказывал, что неоднократно предлагал Борису Ельцину и его преемнику, действующему президенту России Владимиру Путину вступить в НАТО, напоминает Ura.ru.

