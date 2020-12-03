В США пожаловались на Google из-за слежки за сотрудниками

Национальное управление по трудовым отношениям США пожаловалось на компанию Google, уволившую двух сотрудников-активистов в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Google устроила слежку за сотрудниками и затем уволила их, нарушив при этом американское законодательство.

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Бывшие сотрудники корпорации Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс были в числе выступающих против решения Google заключить контракт с компанией IRI Consultants, специализирующейся на подавлении организации профсоюзов.

Национальное управление по трудовым отношениям считает, что Google незаконно увольняла сотрудников, а также получала доступ к их личным документам. В дальнейшем рассматривать жалобу будет суд.

Ранее Business Insider написал, как запретить отслеживать местоположение iPhone. Для этого в учетной записи Google нужно отключить параметр «история местоположений».

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ФОТО: pxhere.com
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