В США пожаловались на Google из-за слежки за сотрудниками

Национальное управление по трудовым отношениям США пожаловалось на компанию Google, уволившую двух сотрудников-активистов в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Google устроила слежку за сотрудниками и затем уволила их, нарушив при этом американское законодательство.