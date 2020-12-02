Google назвала самые популярные приложения

Рогозин ответил на вопрос о зарплате инженера-конструктора в 35 тысяч рублей Минимальные зарплаты для привлечения молодежи Зарплаты в Роскосмосе против зарплат в SpaceX В Роскосмосе есть и миллионные зарплаты. У Рогозина