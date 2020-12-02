Google назвала самые популярные приложения
Сервис Google Play назвал хиты текущего года среди мобильных приложений для смартфонов, пишет «Коммерсант».
Среди лидеров - приложение для расслабления перед сном Lona от белорусских разработчиков, приложение для осознанного управления стрессом и эмоциями Norbu, пакет офисных мобильных приложений от Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, приложение для планирования Grid Diary, программа для видеозвоков ZOOM Cloud Meetings.
Как сообщалось, чтобы запретить отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр «история местоположений».
Для этого следует запустить приложение Google, в разделе «управление учетной записью Google», выбрать пункт «конфиденциальность и персонализация», сдвинуть влево переключатель «история местоположений». После этого данная функция будет деактивирована.
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