Стало известно, как запретить Google следить за смартфоном
Чтобы запретить отслеживать местоположение iPhone, в учетной записи Google необходимо отключить параметр «история местоположений», пишет Business Insider.
Для этого следует запустить приложение Google, в разделе «управление учетной записью Google», выбрать пункт «конфиденциальность и персонализация», сдвинуть влево переключатель «история местоположений». После этого данная функция будет деактивирована.
В противном случае данные о геолокации передаются приложениям и службам Google.
Ранее писатель Дмитрий Глуховский в эфире НСН призвал владельцев смартфонов отключить Siri.
«На самом деле, настоящее предназначение Siri – вовсе не составлять статьи по ядерной физике. Люди, пользующиеся «Фейсбуком», неоднократно примечали, что рекламу им предлагают исходя из того, что они в присутствии сотового телефона упоминали в разговоре с друзьями. Эта программа только прикидывается дурочкой, а сама все подслушивает, расшифровывает и отправляет в Лэнгли, откуда информация уже распределяется по всяческим американским компаниями, продавая наши данные, наши разговоры и т.д. Ну а когда подумаешь, как ФСБ пользуется разговорами через Iphone (в том числе и разговорами самых высокопоставленных любителей этой марки), и вовсе начинает укачивать и подташнивать», - сказал писатель.
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