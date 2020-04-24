В США после заражения коронавирусом умерли 50 тысяч человек
В Соединенных штатах более 50 тысяч пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джона Хопкинса, ведущего статистику по данным властей.
Так, по его данным на 24 апреля в стране зафиксированы смерти 50 031 человека. Общее число зараженных составляет 870 тысяч, из которых вылечились более 80 тысяч.
Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в результате проведенного исследования антитела к COVID-19 были обнаружены у 13,9% жителей. По словам Куомо, результаты позволяют предположить, что в штате коронавирусом могли быть инфицированы около 2,7 млн человек, после чего у них выработались антитела для борьбы с вирусом.
Отметим, что в настоящее время в США насчитывается наибольшее число случаев заражения COVID-19 в мире.
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