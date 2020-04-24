Версию о «применении» COVID-19 против США объяснили политической игрой

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН отверг версию о том, что распространение COVID-19 в мире связано с его применением в качестве биологического оружия.

«Биологическое оружие должно отвечать определённым требованием. Первое: исключительно высокая агрессивность в плане распространения. Второе требование — это очень высокая смертность, порядка 70-80%. Третье: по возможности, должен отсутствовать эффективный антидот. По первом и третьему пункту коронавирус отвечает определению биологического оружия, по второму — не отвечает. Смертность очень низкая. Может быть, был какой-то эксперимент, попытка сделать оружие, но это маловероятно. Биологическое оружие обычно так не направляется. Оно долбануло по всем тем странам, где оно могло бы быть создано — в Китае, Европе, США, не важно. Применять оружие таким образом, чтобы оно по тебе же и долбануло — это неразумно», - заметил военный эксперт.

По мнению Сивкова, подобные заявления из США вовсе не говорят о серьёзном намерении американских властей разобраться в происхождении нового коронавируса. Всё дело в политической подоплёке и попытках США обернуть последствия коронавируса в свою пользу, уверен собеседник НСН.

«И в Пентагоне, и у нас понимают, что это, скорее всего, либо искусственно сформированный вирус, который вырвался в результате элементарной ненадёжности в системе безопасности, либо это естественно сформировавшийся вирус. То, что нет злого умысла в том, что этот вирус пошёл, у серьёзных людей вопросов нет — не считая совсем уже оголтелых ребят. Любые заявления с обвинения — Китай обвиняет Соединённые Штаты, США обвиняют Китай, Штаты обвиняют ещё и Россию — всё это чисто политические акции, причём зачастую, учитывая поспешность и сам мотив, подготовленные плохо и неудачно.

США превращаются в сырьевой придаток Европы и мира! Потому что предложить приемлемую высокотехнологичную продукции американцы не могут, её предлагает Китай. Так что Пентагон может сколько угодно надувать щёки, искать где угодно врагов. Идёт чисто политическая игра. США активно используют последствия (пандемии — прим. НСН) коронавируса для завоевания рынков газа и нефти. Второе - это задача реиндустриализации США, которую ставит Трамп. Третью задачу решают транснациональные компании: это взятие под контроль слабых стран — в первую очередь, Европы. В том числе с развалом Евросоюза и взятием под контроль стран через долги перед МВФ. Соответственно, это развал Великого шёлкового пути и удар по американо-китайским отношениям», - обозначил расклад Сивков.

Ранее американский телеканала Fox News сообщал, что нулевым пациентом с коронавирусом в Китае якобы стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в Ухане, которому инфекция передалась от летучей мыши. Комментируя публикацию, МИД Китая назвал научно необоснованной версию об утечке вируса из лаборатории.

