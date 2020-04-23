В штате Нью-Йорк антитела к COVID-19 нашли у почти 14% жителей

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в результате проведенного исследования антитела к COVID-19 были обнаружены у 13,9% жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Куомо, результаты позволяют предположить, что в штате коронавирусом могли быть инфицированы около 2,7 млн человек, после чего у них выработались антитела для борьбы с вирусом.

Губернатор отметил, что исследование будет продолжаться. Оно предполагает тестирование людей в магазинах, на улице, всех, кто не находится дома и потенциально может заразиться.

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