Россия направила ООН письмо о жестоком обращении Украины с пленными россиянами

«Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления», — заявил дипломат.

Ранее в Сети появились кадры, на которых украинские бойцы расстреливают сдавшихся в плен российских военных. В Минобороны заявили, что украинские военные намеренно убили более десяти пленных россиян в Макеевке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

