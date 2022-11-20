Россия направила ООН письмо о жестоком обращении Украины с пленными россиянами

Российские власти направили Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к военнопленным России, заявил в Twitter заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных

«Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления», — заявил дипломат.

Ранее в Сети появились кадры, на которых украинские бойцы расстреливают сдавшихся в плен российских военных. В Минобороны заявили, что украинские военные намеренно убили более десяти пленных россиян в Макеевке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ПленныеУкраинаООН
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